Сомнолог рассказал, каким должно быть пробуждение после сна

Известно, что состояние сна неоднородно по своему «качеству»: существует несколько стадий сна. И знания о поверхностных и глубоких фазах сна можно применить на практике. О том, как это сделать и зачем вообще это нужно, в интервью Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

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По словам ученого, ощущение, что не выспался, человек испытывает, когда пробуждение у него наступило во время глубокой стадии сна. Которых ему, к тому же, еще и попросту не хватило для полноценного отдыха.

«Если человек просыпается с чувством, что он не выспался, и при этом у него нет остановок дыхания во сне, еще чего-то, то, значит, ему просто не хватает глубоких стадий сна», – пояснил специалист.

Просыпаться во время глубокой стадии сна не только тяжелее – после пробуждения человек будет чувствовать себя вялым.

«Для того чтобы просыпаться в нужную стадию, ставим будильник кратно 1,5 часа, либо, в принципе, есть в фитнес-трекерах такие функции, когда вы ставите время на пробуждение. Он отслеживает ваш сон максимально близко ко времени пробуждения, в поверхностный сон вас пытается разбудить. Тогда люди просыпаются более легко и чувствуют себя более свежо», – разъяснил врач.