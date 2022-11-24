У женщины началась аллергия на орехи из-за спермы мужа

Врачи из больницы в Делавэре (США) сообщили о приступе аллергической реакции на орехи у женщины после незащищенного секса с партнером — следовые количества орехов содержались в сперме ее мужа. Редкий случай описан в Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

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28-летняя женщина из Делавэра, пытавшаяся завести ребенка со своим мужем, обратилась в больницу из-за жжения и боли во время секса. Врачи заподозрили у нее вагинит — воспалительное заболевание слизистой оболочки влагалища. Но медики стали сомневаться в диагнозе, так как симптомы проявлялись лишь при условии эякуляции мужчины без презерватива.

В истории болезни женщины были записи об аллергии на орехи. Тогда врачи предложили ее партнеру на время отказаться от орехов. Это действительно помогло пациентке избавиться от симптомов вагинита. Врачи считают, что следовые количества аллергенов в сперме мужчины вызвали аллергическую реакцию.