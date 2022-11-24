Так почки или спина? Как понять, почему болит поясница

Если прихватило поясницу или спину прострелило где-то в том же отделе, всегда возникает закономерный вопрос — это правда позвоночник или всё-таки почки? Врачи объяснили, что различить симптомы можно и даже нужно, чтобы не тратить время и сразу обратиться к правильному специалисту. Но к нему идти придётся как ни крути — тут чудесных пилюль не будет.

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Итак, как понять, что болит именно спина? Боль реагирует на внешние раздражители — например, если прилечь, то она ослабеет или вообще пропадёт. То же самое случится, если приложить тепло или холод или принять обезбол.

Если встать и начать поворачиваться и наклоняться, то неприятные ощущения начнут на это отзываться, усиливаясь или затихая. Чаще всего пик боли приходится на утро, но стоит походить и подвигаться, как она начинает проходить. При этом обычно есть ощущение, что простреливает где-то на поверхности, будто можно тыкнуть в место пальцем и попасть.

С почками картина совсем иная. Показать пальцем на больное место практически невозможно, потому что оно болит где-то далеко и глубоко. Сами ощущения часто резкие и режущие, наступают волнами и утихают только сами по себе, игнорируя все движения, таблетки и молитвы. Часто боль, кстати, отдаёт в половые органы — они как-никак непосредственно связаны с почками.

Если спина обычно болит сама по себе и этого уже за глаза хватает, спасибо большое, то почки могут привести с собой целую ярмарку красок. Здесь будут и тошнота с рвотой, и жар. Обычно больные почки провоцируют различные инфекции мочевыводящих путей, а это значит, что становится больно ходить в туалет, а цвет мочи приобретает подозрительный оттенок.