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2 часа назад

Доктор медицинских наук Холланд перечислил полезные для памяти продукты

Слово и Дело

Люди, которые пьют и едят больше продуктов с антиоксидантными флавонолами, способствуют более медленному снижению когнитивных способностей, заявил доктор медицинских наук Томас М. Холланд.

Доктор медицинских наук перечислил полезные для памяти продукты
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Такие вещества содержатся в некоторых овощах и фруктах, а также в чае и вине. Употребление этих продуктов является самым простым способом поддержать здоровье мозга, передает Live24.

Специалист рекомендовал больше есть капусты, фасоли, шпината, брокколи и пить чай. Также для работы мозга будут полезны помидоры, яблоки, апельсины и вино.

Здоровье,Томас Холланд,
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