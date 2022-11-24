Доктор медицинских наук перечислил полезные для памяти продукты

Люди, которые пьют и едят больше продуктов с антиоксидантными флавонолами, способствуют более медленному снижению когнитивных способностей, заявил доктор медицинских наук Томас М. Холланд.
Такие вещества содержатся в некоторых овощах и фруктах, а также в чае и вине. Употребление этих продуктов является самым простым способом поддержать здоровье мозга, передает Live24.
Специалист рекомендовал больше есть капусты, фасоли, шпината, брокколи и пить чай. Также для работы мозга будут полезны помидоры, яблоки, апельсины и вино.