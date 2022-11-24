Диетолог назвал чай для плоского животика

В борьбе с лишним весом люди нередко пытаются найти какую-то чудодейственную таблетку, чтобы быстрее сбросить нежелательные килограммы. Но ничего не делается быстро без вреда для здоровья. Однако можно потихоньку помогать естественным процессам похудения. Например, есть несколько напитков, которые подсобят вам в борьбе с округлостями. И один из них — это мятный чай, заявила диетолог Кортни Д'Анджело.

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Это не значит, что ваш рацион теперь должен состоять из одного чая. Необходимо вообще пересмотреть своё меню и не забывать про физические нагрузки. Так что без базовых правил мятный чай — просто горячий напиток. Вкусный, полезный, но в похудении не поможет.

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Но если же вы соблюдаете диету и видите ощутимые отвесы, то чаёк будет только на руку. В нём много антиоксидантов, которые помогают пищеварению, плюс он разгоняет метаболизм. А еще в напитке мало калорий, что тоже немаловажно.

«Мята обладает противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. А поскольку она действует как противовоспалительное средство, она также может помочь улучшить пищеварение», — объяснил диетолог.

К тому же перечная мята — отличный миорелаксант. То есть она может успокоить мышцы и облегчить прохождение пищи и газов. Поэтому если человек приучит себя пить чай с мятой, то это обязательно отразится на самочувствии и даже внешнем виде.

Вместе с этим мятный чай помогает похудеть благодаря своему сильному аромату, который снижает аппетит. так что чашка напитка может подавить тягу к еде и помочь дольше чувствовать себя сытым.

Помимо пользы в борьбе за шикарную фигуру, в чае есть множество других преимуществ. Например, он снимает стресс. Ментол в листьях перечной мяты — отличное успокоительное средство. Поэтому если хотите расслабиться вечером после работы, то чашка тёплого мятного чая вам в помощь.

Напиток облегчает головную боль. Всё благодаря тем же расслабляющим свойствам мяты. Для усиления эффекта советуют совмещать употребление чая с тёплой ванной.

При простуде ментол, добавленный в горячую воду, действует на скапливающуюся в дыхательных путях слизь и облегчает её удаление. Так что напиток может смягчать простуду. Помогает он также и при сухом кашле и ангине.

Мята поддерживает желчный пузырь и печень, стимулируя отток желчи. Это снижает риск застоя. При коликах и спазмах она тоже способна облегчить боль.