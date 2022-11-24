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2 часа назад

Врач-диетолог Круглова перечислила продукты, которые необходимо включить в зимний рацион

Слово и Дело

Некоторые продукты необходимо включить в зимний рацион для поддержания здоровья, напомнила врач-диетолог Наталья Круглова.

Перечислены продукты, которые нужно включить в зимний рацион
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь следует обратить внимание на пищу с большим количеством витамина С, в том числе на белокочанную и квашенную капусту, а также цитрусовые. Иногда зимой необходимо увеличить калорийность рациона.

«Можно увеличить количество жиров, например, добавить в рацион рыбу жирных сортов, орехи, семечки, растительные масла», — рассказала диетолог в беседе с NEWS.ru.

Специалист также напомнила о необходимости использовать белковую пищу. Речь идет о молочных продуктах, мясе птицы и рыбе.

Здоровье,Наталья Круглова,
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