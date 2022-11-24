Перечислены продукты, которые нужно включить в зимний рацион

Некоторые продукты необходимо включить в зимний рацион для поддержания здоровья, напомнила врач-диетолог Наталья Круглова.
В первую очередь следует обратить внимание на пищу с большим количеством витамина С, в том числе на белокочанную и квашенную капусту, а также цитрусовые. Иногда зимой необходимо увеличить калорийность рациона.
«Можно увеличить количество жиров, например, добавить в рацион рыбу жирных сортов, орехи, семечки, растительные масла», — рассказала диетолог в беседе с NEWS.ru.
Специалист также напомнила о необходимости использовать белковую пищу. Речь идет о молочных продуктах, мясе птицы и рыбе.