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2 часа назад

Россиянам назвали полезные для здоровья зубов напитки

Lenta.ruиещё 1

Молоко из бобов и орехов полезно для здоровья зубов, рассказал стоматолог Олег Куров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие напитки, которые помогут сделать улыбку красивой.

Россиянам назвали полезные для здоровья зубов напитки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Куров отметил, что растительное молоко из орехов, зерновых, бобовых, семечек — это кладезь полезных веществ. Так, по его словам, соевое молоко содержит калий и магний, кальций, белки и жирные кислоты, снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение.

«Овсяное молоко богато витаминами группы В, содержит кальций, фосфор, железо, антиоксиданты», — отметил врач.

На пользу зубам пойдет также травяной и зеленый чай, добавил стоматолог. При употреблении этих напитков организм получает антиоксиданты и кофеин. Но в то же время эмаль зубов не окрашивается и не разрушается, как при употреблении черного чая и кофе, пояснил собеседник «Ленты.ру».

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Регулярное употребление минеральной столовой или лечебно-столовой воды без углекислоты поможет сохранить здоровье всего организма и зубов в частности. Благодаря содержащимся в ней веществам эмаль зубов восстанавливается и укрепляется.

На 96 процентов зубная эмаль состоит из неорганических веществ, многие из которых есть и в минеральной воде.

«Еще одним полезным для здоровья зубов напитком является обычная вода, — резюмировал Куров. — Во время питья она отлично очищает полость рта».

Здоровье,
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