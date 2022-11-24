Россиянам назвали полезные для здоровья зубов напитки

Молоко из бобов и орехов полезно для здоровья зубов, рассказал стоматолог Олег Куров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие напитки, которые помогут сделать улыбку красивой.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Куров отметил, что растительное молоко из орехов, зерновых, бобовых, семечек — это кладезь полезных веществ. Так, по его словам, соевое молоко содержит калий и магний, кальций, белки и жирные кислоты, снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение.

«Овсяное молоко богато витаминами группы В, содержит кальций, фосфор, железо, антиоксиданты», — отметил врач.

На пользу зубам пойдет также травяной и зеленый чай, добавил стоматолог. При употреблении этих напитков организм получает антиоксиданты и кофеин. Но в то же время эмаль зубов не окрашивается и не разрушается, как при употреблении черного чая и кофе, пояснил собеседник «Ленты.ру».

Регулярное употребление минеральной столовой или лечебно-столовой воды без углекислоты поможет сохранить здоровье всего организма и зубов в частности. Благодаря содержащимся в ней веществам эмаль зубов восстанавливается и укрепляется.

На 96 процентов зубная эмаль состоит из неорганических веществ, многие из которых есть и в минеральной воде.