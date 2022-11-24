Врач предупредил об опасности черного чая для здоровья

Чрезмерное употребление чёрного чая способно нанести вред организму. Накопление в костях фтора, который поступает с напитком, провоцирует развитие остеосклероза и остеопороза. Об этом изданию «Газета.ру» рассказала эндокринлог Эльвина Бинатова.
Крепкая заварка оказывает негативное влияние на нервную систему и может стать причиной бессонницы. Чрезмерные чаепития могут привести к снижению уровня железа, так как этот напиток способствует связыванию поступивших с пищей элементов, что ухудшает его усвоение организмом.
«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями следует контролировать употребление этого напитка и соблюдать норму. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более четырёх–пяти чашек чая», — предупредила врач.