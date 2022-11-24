Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог предупредил об опасности черного чая для здоровья

Клопс.Ru

Чрезмерное употребление чёрного чая способно нанести вред организму. Накопление в костях фтора, который поступает с напитком, провоцирует развитие остеосклероза и остеопороза. Об этом изданию «Газета.ру» рассказала эндокринлог Эльвина Бинатова.

Врач предупредил об опасности черного чая для здоровья
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Крепкая заварка оказывает негативное влияние на нервную систему и может стать причиной бессонницы. Чрезмерные чаепития могут привести к снижению уровня железа, так как этот напиток способствует связыванию поступивших с пищей элементов, что ухудшает его усвоение организмом.

«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями следует контролировать употребление этого напитка и соблюдать норму. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более четырёх–пяти чашек чая», — предупредила врач.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители