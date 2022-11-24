Врач предупредил об опасности черного чая для здоровья

«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями следует контролировать употребление этого напитка и соблюдать норму. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более четырёх–пяти чашек чая», — предупредила врач.