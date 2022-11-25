Кому стоит отказаться от кофе

Пока учёные не могут определиться, вреден кофе или полезен, мы скажем однозначно: всё индивидуально. Есть люди, которым чашечка бодрящего напитка с утра (и ещё парочка — в течение дня) совсем не помешает. А вот некоторым она скорее навредит. Например, беременным и кормящим мамам, тревожным людям и страдающим от некоторых болезней. Узнаёте себя в этом списке — переходите на чай или цикорий.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Есть люди, которым кофе приносит больше вреда, чем пользы. Например, беременным стоит отказаться от него, чтобы обезопасить себя от риска выкидыша или преждевременных родов. Кормящим тоже стоит поостеречься — у напитка есть стимулирующий и мочегонный эффект.

Не стоит налегать на кофе и тем, у кого есть глаукома, ведь кофеин повышает давление, в том числе и внутри глаз. А если у вас аритмия — бросить пить кофе сам бог велел. Равно как и людям со склонностью к паническим атакам. Тут и объяснять не надо.

Наконец, бодрящий напиток противопоказан тем, кто страдает от кислотного рефлюкса или синдрома раздражённого кишечника. Могут появиться изжога и потребность зависать в туалете.

К слову, для любителей начинать утро с чашечки бодрящего кофе есть плохие новости: это первый шаг на пути к преждевременной старости. А ещё кофе не советуют пить вечером. В зависимости от того, во сколько вы ложитесь спать, кофеин можно убирать уже начиная с обеда.