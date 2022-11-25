Гинеколог назвала главные правила, которые необходимо соблюдать при беременности

Врач-акушер-гинеколог Виктория Фисюк назвала правила, которые необходимо соблюдать женщинам во время беременности.

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По мнению специалиста, самое главное в первые недели беременности отказаться от употребления лекарств и некоторых продуктов. В список запрещенного попало молоко, яйца, морская рыба и мясо.

«Следует полностью исключить алкоголь и курение или какие-то другие вредные привычки на протяжении всей беременности», - рассказал врач «Известиям».

Зачастую на ранних сроках может возникнуть токсикоз. Чаще всего он умеренный, если женщину рвет часто, то необходимо обратиться к врачу.