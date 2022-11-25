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3 часа назад

Терапевт Черняева назвала возраст для смены образа жизни

Мария Кимакович

От некоторых привычек, которые появились в молодости, следует отказаться, считает врач-терапевт Мария Черняева. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

Назван возраст для смены образа жизни
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, после 40 лет стоит серьезно задуматься о более бережном отношении к своему организму и пересмотреть свои привычки и образ жизни. Из организма в этом возрасте хуже начинают выводиться вредные вещества, поэтому, например, необходимо отказаться от алкоголя или значительно сократить его количество.

Также стоит обратить внимание на рацион. Метаболические процессы после 40 лет замедляются, отмечает эксперт, становится ниже ферментативная активность и хуже начинает вырабатываться инсулин. Из-за этого могут хуже усваиваться некоторые продукты, например, жирная пища.

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Прежде любимые и спокойно принимаемые организмом блюда теперь могут вызывать неприятные ощущения после их употребления. А после алкоголя начинает болеть голова, появляется отечность, тошнота и другие неприятные последствия.

Отказ от перемены в образе жизни в итоге может привести к неприятным последствиям, в частности, сильно набрать вес, отмечает Черняева.

Ранее диетолог раскрыла опасность чрезмерного потребления мандаринов на Новый год.

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