Диетолог опровергла главный миф о непереносимости глютена

Данная патология встречается редко и носит наследственный характер.

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Глютен (клейковина) был открыт в восемнадцатом веке. Название идет от латинского Gluten – клей. Сейчас под термином «глютен» понимают группу белков проламинов и глютелинов, сходных по строению, которые содержатся в семенах злаковых растений — пшенице, ржи, ячмене, овсе. Наибольшее число глютена содержится в пшенице — до 75-80% от суммарного количества белка, а, следовательно, и во всех изделиях из пшеницы, белой муки высшего сорта, в хлебе, макаронах. О том, насколько опасен глютен, Pravda.Ru рассказала диетолог, консультант MyGenetics Ольга Миллеровская.

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Вокруг глютена существует множество мифов. Самый распространенный заключается о том, что многие люди страдают непереносимостью глютена. В действительности это не так. Непереносимость глютена встречается редко и имеет наследственный характер. За это отвечают полиморфизмы гена человеческого лейкоцитарного антигена HLA-DQ2 и HLA-DQ8. При отсутствии данных полиморфизмов нарушений усвоения глютена не может быть. Наиболее тяжелое проявление глютеновой непереносимости – целиакия.

Целиакия – хроническое генетическое заболевание, при котором глютен повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника, вызывая ее атрофию. Причиной является аутоиммунное воспаление в кишечнике. Частота целиакии – 1% всего населения планеты.

Развитие заболевания обусловлено образованием большого количества аутоиммунных комплексов, направленных против глютена. В итоге появляется поражение кишечника и нарушается всасывание питательных веществ. Первые признаки болезни возникают в раннем детстве, через 1,5-2 месяца после введения злакового прикорма. У ребенка снижается аппетит, возникают приступы рвоты, наблюдается отставание в росте и развитии. В подобном случае проводятся дополнительные обследования, и если диагноз подтверждается, то из рациона убираются все продукты, в которых имеется глютен.