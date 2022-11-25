Какая процедура может облегчить боли в спине у беременных

Медики из муниципальной больницы Куньмина провели обзорное исследование, которое показало, что иглоукалывание может облегчить боль в пояснице во время беременности. Результаты опубликованы в BMJ Open.

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Ученые провели анализ 10 публикаций, проведенных в разных частях мира, посвященных применению акупунктуры у беременных женщин. Исследования были проведены в период с 2000 по 2020 год в США, Швеции, Великобритании, Испании и Бразилии. Всего в испытаниях приняли участие 1040 здоровых женщин. В среднем они находились на сроке от 17 до 30 недель беременности. В семи испытаниях описывалась акупунктура тела, в трех — мочки уха.

По данным девяти исследований, иглоукалывание значительно уменьшало боль и повышало качество жизни у женщин с болью в пояснице, а также не оказало заметного неблагоприятного эффекта на новорожденных. Негативных эффектов не наблюдалось даже при воздействии на «запрещенные точки» — области, которые обычно не рекомендуется задействовать при акупунктуре во время беременности.

Побочные эффекты у беременных включали болезненность и кровотечение в месте укола, а также сонливость. Большинство были готовы повторить процедуру.

Не совсем ясно, как иглоукалывание может облегчить боль, но считается, что оно связано с высвобождением эндорфинов и усилением притока крови к коже и мышцам. Возможно, эта процедура может стать альтернативой приему обезболивающих.