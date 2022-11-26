Соведущий Малышевой развеял главный миф о гигиене ушей

«Просто аккуратно протрите ухо внутри и снаружи. Делать это лучше каждый день, удобнее всего — после водных процедур. Используйте для этого ватный тампон, диск или салфетку. Слуховой проход не трогаем», — перечислил эксперт правильный порядок действий. При подозрении на серную пробку в ухе Продеус посоветовал обратиться к врачу.