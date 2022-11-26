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4 часа назад

Соведущий Малышевой развеял главный миф о гигиене ушей

Мослента

Правила чистки ушей ребенку раскрыл педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» Андрей Продеус. Его советы опубликовал один из Telegram-каналов, посвященных теме родительства.

Соведущий Малышевой развеял главный миф о гигиене ушей
Фото: МослентаМослента

«Главный миф о гигиене ушей — то, что их надо чистить внутри. И делают это взрослые обычно чем? Ватными палочками, которые я как педиатр рекомендую держать подальше от ушей вашего ребенка», — развеял популярное заблуждение Продеус.

По его словам, ушная сера в слуховом проходе выполняет важную защитную функцию. При этом уши умеют самоочищаться — сера самостоятельно выводится в сторону ушной раковины при разговоре, жевании и зевании.

«Гигиена ушей — это очищение ушной раковины снаружи и внутри. А многие родители сосредотачиваются на тщательной очистке от серы всего наружного слухового прохода, да еще и делают это твердыми ватными палочками», — описал врач типичную ошибку взрослых.

Неправильной чисткой, по его словам, можно травмировать барабанную перепонку, тонкую кожу слухового прохода и способствовать образованию серных пробок.

«Просто аккуратно протрите ухо внутри и снаружи. Делать это лучше каждый день, удобнее всего — после водных процедур. Используйте для этого ватный тампон, диск или салфетку. Слуховой проход не трогаем», — перечислил эксперт правильный порядок действий. При подозрении на серную пробку в ухе Продеус посоветовал обратиться к врачу.

Ранее Продеус предупредил об опасности протекающего без температуры ОРВИ у ребенка. Поднявшаяся температура, по его словам, говорит о хорошей работе иммунитета, о том, что организм борется с болезнью.

Здоровье,Андрей Продеус,Елена Малышева,
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