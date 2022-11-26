Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Врач предупредила, что некоторые банные привычки вредят здоровью

СОВАиещё 2

Регулярное посещение бани помогает укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему, а также способно усилить кровоток и благоприятно повлиять на суставы. Однако некоторые банные привычки могут принести больше вреда, чем пользы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на врача-аллерголога, иммунолога Веронику Быкову.

Врач предупредила, что некоторые банные привычки вредят здоровью
Фото: СОВАСОВА

По ее словам, в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков во время посещения бани. Это обусловлено тем, что спиртное расширяет кровеносные сосуды, что повышает риск отрыва тромбов. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм. Врач также рассказала:

- Находиться в самой парилке рекомендуют не больше 10-15 минут. Долгое пребывание и слишком частое посещение бани (более двух раз в неделю) может привести к появлению таких симптомов, как головокружение, потеря сознания, резкий скачок артериального давления, тошнота, рвота.

Кроме того, при посещении бани нужно обязательно носить головной убор. По словам врача, шапочка защищает голову от перегрева, однако лишь в том случае, если волосы под ней абсолютно сухие.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители