Врач предупредила, что некоторые банные привычки вредят здоровью

Регулярное посещение бани помогает укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему, а также способно усилить кровоток и благоприятно повлиять на суставы. Однако некоторые банные привычки могут принести больше вреда, чем пользы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на врача-аллерголога, иммунолога Веронику Быкову.

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По ее словам, в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков во время посещения бани. Это обусловлено тем, что спиртное расширяет кровеносные сосуды, что повышает риск отрыва тромбов. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм. Врач также рассказала:

- Находиться в самой парилке рекомендуют не больше 10-15 минут. Долгое пребывание и слишком частое посещение бани (более двух раз в неделю) может привести к появлению таких симптомов, как головокружение, потеря сознания, резкий скачок артериального давления, тошнота, рвота.