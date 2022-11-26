Ученые рассказали о полезных свойствах сахарозаменителей

Специалисты университета Брунеля заявили, что сахарозаменители уничтожают устойчивые к лекарствам бактерии.

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Ученые из Великобритании установили, что некоторые искусственные подсластители, используемые при приготовлении диетических напитков, йогуртов и десертов, уничтожают и резко приостанавливают рост устойчивых к лекарствам бактерий, вызывающих пневмонию и сепсис.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Medical Xpress, заменители сахара ацесульфам-К, цикламат и сахарин могут применяться не только отдельно, но и совместно с антибактериальными препаратами при лечении различных заболеваний.

В будущем специалисты планируют провести доклинические испытания, а также проверить влияние сахарозаменителей на инфекции с множественной лекарственной устойчивостью.