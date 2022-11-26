Названы 7 вредных привычек, которые вызывают тревожность

Зачастую беспокойные люди не задумываются, из-за чего у них появляется внезапное чувство тревоги. Безусловно, на это может влиять множество факторов. Однако специалисты рекомендуют, в первую очередь обратить внимание на свои привычки.

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Эксперты назвали 7 распространенных привычек, которые вызывают чувство беспокойства. Избавившись от них, человек будет намного меньше тревожиться, сообщает издание «ИноСМИ».

Так, пропуск приема пищи способен вызвать резкое снижение сахара в крови – гипогликемию. Из-за этого могут появиться головокружение и слабость. При этом человек будет испытывать раздражительность и нервозность.

Также специалисты назвали основным триггером тревоги кофеин. Причем чувство беспокойства от его употребления появляется не сразу, а через несколько часов, предупреждают медики.

Алкоголь – тоже один из факторов тревожности. Дело в том, что он временно стимулирует гормоны «счастья», и человек чувствует себя в приподнятом настроении. Однако когда такое состояние проходит, то беспокойство удваивается. Вместе с ним приходят усталость и подавленность.

Чтобы избавиться от чувства тревоги, также не стоит злоупотреблять фастфудом. Такая пища содержит много химических добавок и ингредиентов, которые становятся для организма раздражителями.

Недостаток потребление воды может вызвать обезвоживание, что приведет организм к стрессу. В таком состоянии человек тоже может испытывать общие симптомы тревоги.

Недостаток сна или его плохое качество также провоцируют беспокойство. Человек, который мало спит, постоянно находится в состоянии беспокойства, отметили специалисты.