Глютен оказался опасен не только для здоровья, но и жизни

Врач-диетолог Ольга Миллеровская рассказала о том, что непереносимость глютена несёт риски не только для здоровья, но и для жизни.

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У большинства людей ферменты тонкого кишечника нормально расщепляют глютен — белок, содержащийся в злаковых. Но у 1% людей диагностируется генетическое заболевание — целиакия — аутоиммунное воспаление, при котором глютен становится опасным.

На фоне генетической наследственной непереносимости глютен провоцирует повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника. Из-за этого возрастает риск возникновения и развития онкологических и воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, вторичного остеопороза (повышенной хрупкости костей).

Врач отметила, что чаще всего целиакия развивается у женщин в постменопаузе.