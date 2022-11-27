Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Глютен оказался опасен не только для здоровья, но и жизни

Ferra.ru

Врач-диетолог Ольга Миллеровская рассказала о том, что непереносимость глютена несёт риски не только для здоровья, но и для жизни.

Глютен оказался опасен не только для здоровья, но и жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У большинства людей ферменты тонкого кишечника нормально расщепляют глютен — белок, содержащийся в злаковых. Но у 1% людей диагностируется генетическое заболевание — целиакия — аутоиммунное воспаление, при котором глютен становится опасным.

На фоне генетической наследственной непереносимости глютен провоцирует повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника. Из-за этого возрастает риск возникновения и развития онкологических и воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, вторичного остеопороза (повышенной хрупкости костей).

Врач отметила, что чаще всего целиакия развивается у женщин в постменопаузе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители