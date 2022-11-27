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2 часа назад

Объяснена зависимость людей от вредной пищи

Lenta.ru

Иностранные исследователи пришли к выводу, что зависимость от сладкой пищи и фастфуда имеет схожие проявления с тягой к табачной продукции. Об этом сообщают «Известия».

Объяснена зависимость людей от вредной пищи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Привыкание могут вызывать продукты с большим уровнем рафинированных углеводов и жиров, в частности, шоколад, чипсы, мороженое и пицца, говорится в материале. При их употреблении человек испытывает удовольствие, что побуждает его идти за добавкой. Привыкание к фастфуду, как и никотиновая зависимость, приводит к потере самоконтроля, а в случае отказа от источника удовольствия появляется вероятность срывов. Кроме того, сигареты и вредная еда легальны и доступны в продаже, пишет издание.

Табак, как и нездоровая пища, имеют схожие свойства на уровне молекул биохимии, поскольку они вызывают одинаковые по силе тягу и привыкание, считает врач-превентолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова. Опасность злоупотребления фастфудом заключается в том, что оно повышает риск смертности от любых причин на 31 процент. Также, чрезмерная тяга ко вредной еде может свидетельствовать о наличии расстройства пищевого поведения. В таком случае необходимо лечить первопричину с помощью психотерапевтической или медикаментозной терапии, приводят «Известия» слова психиатра Леонардо Гевара.

Ранее сообщалось, что фастфуд не является причиной эпидемии ожирения в России. Уточнялось, что заболевание вызывает не само несбалансированное питание, а неправильный образ жизни в целом.

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