Что точно нельзя есть утром натощак

Ну кто из нас не начинал своё утро с «чашечки бодрящего ароматного кофе», как говорят в рекламе? А ведь так запросто можно посадить желудок, говорит гастроэнтеролог Александра Яковлева. И ладно бы только кофе. А как же все эти якобы лёгкие и полезные мюсли, сухие завтраки и каши быстрого приготовления? Врачи считают, что они только вредят организму. А если ещё к этому добавить мучное, можно и диабет заработать.

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По словам Яковлевой, традиционный утренний кофе можно пить только после того, как нормально поешь. Иначе желудок вам «спасибо» не скажет. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую. Может начаться диарея, изжога, появится тяжесть в животе, предупредила врач. А если есть хронические болезни, то они обострятся.

Частенько любители кофе на завтрак едят что-нибудь мучное. Есть такой популярный рекламный образ — кофе и круассан. Красиво, просто и легко. На самом деле к такому сочетанию наш организм утром совсем не готов, отметила гастроэнтеролог. Тот же круассан быстро переварится и не насытит. А цель завтрака — это как раз наесться, чтобы нам хватило до обеда. Кроме того, простые углеводы резко поднимут сахар в крови.

«Это прямой путь к ожирению и развитию сахарного диабета второго типа», — пояснила Яковлева.

Готовые сухие завтраки и мюсли тоже совершенно бесполезны для организма. Потому что они тоже вызывают колебания сахара в крови, не дают необходимого заряда энергии и не насыщают организм. Кушать хочется уже через пару часов. К слову, в кашах быстрого приготовления практически нет клетчатки. Поэтому голод наступает быстро.