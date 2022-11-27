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29 минут назад

Прямой путь к диабету. Что точно нельзя есть утром натощак

Секрет Фирмы

Ну кто из нас не начинал своё утро с «чашечки бодрящего ароматного кофе», как говорят в рекламе? А ведь так запросто можно посадить желудок, говорит гастроэнтеролог Александра Яковлева. И ладно бы только кофе. А как же все эти якобы лёгкие и полезные мюсли, сухие завтраки и каши быстрого приготовления? Врачи считают, что они только вредят организму. А если ещё к этому добавить мучное, можно и диабет заработать.

Что точно нельзя есть утром натощак
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Яковлевой, традиционный утренний кофе можно пить только после того, как нормально поешь. Иначе желудок вам «спасибо» не скажет. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую. Может начаться диарея, изжога, появится тяжесть в животе, предупредила врач. А если есть хронические болезни, то они обострятся.

Частенько любители кофе на завтрак едят что-нибудь мучное. Есть такой популярный рекламный образ — кофе и круассан. Красиво, просто и легко. На самом деле к такому сочетанию наш организм утром совсем не готов, отметила гастроэнтеролог. Тот же круассан быстро переварится и не насытит. А цель завтрака — это как раз наесться, чтобы нам хватило до обеда. Кроме того, простые углеводы резко поднимут сахар в крови.

«Это прямой путь к ожирению и развитию сахарного диабета второго типа», — пояснила Яковлева.

Готовые сухие завтраки и мюсли тоже совершенно бесполезны для организма. Потому что они тоже вызывают колебания сахара в крови, не дают необходимого заряда энергии и не насыщают организм. Кушать хочется уже через пару часов. К слову, в кашах быстрого приготовления практически нет клетчатки. Поэтому голод наступает быстро.

Также люди любят завтракать йогуртами. Не то, чтобы они вредны, просто натощак бесполезны. Все их полезные свойства активируются только при условии, что ранее человек уже что-то съел. Также Яковлева не советует есть на голодный желудок яблоки, груши и бананы. То же самое относится к помидорам, огурцам и листьям салата.

Здоровье,Александра Яковлева,
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