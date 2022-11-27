Диетолог назвала самое полезное мясо для пожилых людей

Мясо – необходимый для здоровья продукт. Но пожилым людям нужно с осторожностью относиться к его употреблению. Так, в беседе с радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала самое полезное мясо для людей пожилого возраста.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение мясу кролика и индейки. Она объясняет свой выбор тем, что в рационе этих животных нет химических пищевых добавок, благодаря чему их мясо является экологически чистым продуктом. Идеальным вариантом приготовления станет фарш, добавила врач.

«Это может быть, например, мясное суфле. Мы делаем фарш из индейки или кролика, перемешиваем с яйцом, можно использовать сливки, и запекаем в духовке. Рецептов здесь множество. Такой вид приготовления белков будет хорошо усваиваться, не станет перегружать желудочно-кишечный тракт и давать чувство усталости после еды», – отметила Дюваль.

По словам доктора, мясо следует есть не чаще четырех-пяти раз в неделю. В остальные дни диетолог советует употреблять овощи, крупы или растительный белок.