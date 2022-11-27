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55 минут назад

Диетолог Дюваль назвала самое полезное мясо для пожилых людей

Катерина Саломе

Мясо – необходимый для здоровья продукт. Но пожилым людям нужно с осторожностью относиться к его употреблению. Так, в беседе с радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала самое полезное мясо для людей пожилого возраста.

Диетолог назвала самое полезное мясо для пожилых людей
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение мясу кролика и индейки. Она объясняет свой выбор тем, что в рационе этих животных нет химических пищевых добавок, благодаря чему их мясо является экологически чистым продуктом. Идеальным вариантом приготовления станет фарш, добавила врач.

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«Это может быть, например, мясное суфле. Мы делаем фарш из индейки или кролика, перемешиваем с яйцом, можно использовать сливки, и запекаем в духовке. Рецептов здесь множество. Такой вид приготовления белков будет хорошо усваиваться, не станет перегружать желудочно-кишечный тракт и давать чувство усталости после еды», – отметила Дюваль.

По словам доктора, мясо следует есть не чаще четырех-пяти раз в неделю. В остальные дни диетолог советует употреблять овощи, крупы или растительный белок.

Ранее мы рассказывали о том, как красное мясо связано с риском инсульта и развития онкологии.

Здоровье,
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