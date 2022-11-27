Почему на самом деле может болеть спина

Редко у кого не прихватывало спину или не защемляло шею или поясницу. Обычно в таком случае у россиян принято валить всё на проклятый остеохондроз, межпозвоночные грыжи, протрузии и на всё что бог пошлёт. Но врачи признаются, что такие обвинения беспочвенны — чаще всего проблема заключается в тканях, окружающих позвоночник.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Для справки: остеохондроз — это даже не диагноз, а так, понятие, которое означает, что позвоночник меняется от старости. Но изменения эти боли не приносят — только в редких десяти случаях из ста.

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А межпозвоночные грыжи обычно вызывают не боль в спине, а ослабление и прострелы в конечностях, покалывание, мурашки и выкручивание мышц. Для них легко поможет обезболивающее, противовоспалительные и релаксирующие препараты.

Чаще всего боль не прям убивающая и проходит через несколько дней. А про обострение грыжи пациент узнает сразу и не сможет ждать — побежит в больницу. Вообще при острой боли мученика из себя строить не нужно, как и заниматься самолечением. В опасной ситуации накатывает острая боль, с которой обезбол не справляется. Появляются слабость ног, онемение в промежности или проблемы с органами таза. Тогда стоит сразу обратиться к врачу — ситуация серьёзная.

Но не всегда боль в спине приводит к таким ужасам. Зачастую спина просто побаливает. Причин может быть миллион — от больных почек или поджелудочной, которые отдают в спину, до депрессии и тревожности, которые заставляют напрягаться и приводят к гипертонусу мышц.

Способов лечения очень много, но не все они работают. Массаж и физиотерапия с помощью тока бесполезны, бассейн тоже мало что даст, как и иглоукалывание. В физиотерапии в какой-то степени работают только акустический, лазерный и магнитный способы.

Если проблема в спине психологическая, то врач пропишет антидепрессанты. Но в других случаях он, скорее всего, посоветует физические упражнения. До них можно будет помассировать себя на ролле, а во время процедуры — применить кинезиотейпирование (на кожу клеят специальный пластырь). У него тоже эффективность не стопроцентная, но какие-то подвижки могут возникнуть.