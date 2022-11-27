Низкоуглеводная диета увеличивает риск диабета

Возможно, когда-то вы слышали, что следует придерживаться диеты с низким содержанием углеводов, чтобы предотвратить диабет. Тем не менее, новое исследование показало, что не все низкоуглеводные рационы имеют одинаковый эффект.

Оказалось, что общее качество углеводов, жиров и белков может иметь большее значение, чем само их количество. Хотя в диетических рекомендациях США говорится, что в рационе человека должно быть от 45% до 65% потребляемой энергии из углеводов, в исследовании были некоторые участники, чей рацион состоял только из 40% углеводов.

Что самое интересное, у людей, которые придерживались диеты с низким содержанием углеводов, но с животных белком и жирами, риск развития диабета второго типа был на 35% выше. Этот процент вырос до 39%, если они также не получали достаточного количества цельного зерна. С другой стороны, у участников, которые придерживались низкоуглеводной диеты, включающей белки и жиры, полученные из растительной пищи, риск развития диабета второго типа был на 6% ниже. Риск понижался ещё на 15%, если люди ели меньше рафинированных углеводов и меньше сахара.