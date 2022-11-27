Нельзя смешивать «сырую» и кипяченую воду: правда или миф

Как правило, раньше, когда сырая вода добывалась из открытых источников, и мы добавляли ее в кипяченую, кипяченая теряла свои свойства. Здесь о безопасности речи быть не могло. Но если мы говорим о современных условиях, даже водопроводная вода проходит высокую степень очистки, и ничего страшного, если мы ее добавим в кипяченую воду. И поэтому это не столько миф, сколько вопрос осторожности.

