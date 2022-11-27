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1 час назад

Нельзя смешивать «сырую» и кипяченую воду: правда или миф

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Существует распространенное мнение, что нельзя смешивать кипяченую и "сырую" воду. Но так ли это на самом деле и можно ли разбавлять чай простой водой? Спросили врача-диетолога Елену Соломатину.

Нельзя смешивать «сырую» и кипяченую воду: правда или миф
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Люди старшего поколения считают, что, если смешивать "сырую" и кипяченую воду, могут появиться боли в животе, тошнота или диарея, а еще в такой воде начинают размножаться бактерии. Откуда взялось это убеждение?

Дело в том, что раньше воду приносили в дом из колодцев или из рек, в которых могли быть возбудители болезней. Чтобы обеззаразить воду, ее обязательно кипятили и старались не смешивать с "сырой". Сейчас водопроводная вода проходит многоступенчатую систему очистки в большинстве городов, поэтому такой опасности нет и можно смело разбавлять горячий чай некипяченой водой.

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Как правило, раньше, когда сырая вода добывалась из открытых источников, и мы добавляли ее в кипяченую, кипяченая теряла свои свойства. Здесь о безопасности речи быть не могло. Но если мы говорим о современных условиях, даже водопроводная вода проходит высокую степень очистки, и ничего страшного, если мы ее добавим в кипяченую воду. И поэтому это не столько миф, сколько вопрос осторожности.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог
Здоровье,Елена Соломатина,
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