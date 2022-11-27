Нельзя смешивать «сырую» и кипяченую воду: правда или миф

Существует распространенное мнение, что нельзя смешивать кипяченую и "сырую" воду. Но так ли это на самом деле и можно ли разбавлять чай простой водой? Спросили врача-диетолога Елену Соломатину.
Люди старшего поколения считают, что, если смешивать "сырую" и кипяченую воду, могут появиться боли в животе, тошнота или диарея, а еще в такой воде начинают размножаться бактерии. Откуда взялось это убеждение?
Дело в том, что раньше воду приносили в дом из колодцев или из рек, в которых могли быть возбудители болезней. Чтобы обеззаразить воду, ее обязательно кипятили и старались не смешивать с "сырой". Сейчас водопроводная вода проходит многоступенчатую систему очистки в большинстве городов, поэтому такой опасности нет и можно смело разбавлять горячий чай некипяченой водой.