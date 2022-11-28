Как снизить вред для здоровья, если вы переели

При употреблении тяжёлой пищи вы можете столкнуться со вздутием живота и с вялостью. Поэтому если вы вдруг съели такой еды слишком много, то вам могут помочь некоторые советы.

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Лучший способ справиться с перееданием - это не допускать его. Но иногда это сделать особенно сложно, тем более в праздники.

Диетологи перечислили четыре способа, благодаря которым вы уменьшите вред для организма при переедании.

Убедитесь, что получаете достаточно жидкости. При употреблении продуктов с большим количеством натрия на следующий день можно столкнуться со вздутием живота или с тяжестью в животе. Поэтому до и после обильного приёма пищи важно пить много жидкости. Это облегчит эти симптомы, а также избавит организм от излишек натрия, сахара, воды. После обильного обеда идите на прогулку. Это позволит очистить ваш разум, а если вы вспотеете, то сможете сжечь дополнительные калории, увеличить приток крови к мозгу, избавиться от небольшого количества соли и ряда химических веществ.

Добавьте в рацион некоторые овощи. Если вы во время следующего после переедания приёма пищи съедите зелень, богатую клетчаткой и антиоксидантами, то это позволит вам почувствовать себя лучше. Клетчатка, содержащаяся в зелени, помогает выводить из толстой кишки шлаки и токсины, а антиоксиданты помогут предотвратить образование повреждений при чрезмерном потреблении жирных, сладких и ультраобработанных продуктов. Начните следующее утро со сбалансированного завтрака. Об этом говорит диетолог Эми Гудсон. Она отметила, что завтрак должен быть при этом богат клетчаткой и белком. Например, это могут быть яйца и овсянка либо цельнозерновые тосты с арахисовым маслом и греческим йогуртом.