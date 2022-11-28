Врач посоветовала сделать генетический тест, чтобы правильно зудеть

«Проблема заключается в том, что каждый человек и заложенная в нем информация уникальны. <…> Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно только отталкиваясь от <…> особенностей своего организма, в том числе генетических», — отметила Колесникова.