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1 час назад

Врач посоветовала сделать генетический тест, чтобы избежать ошибок в похудении

Газета.Ruиещё 1

Врач-генетик, член Экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова в разговоре с газетой «Известия» посоветовала не тратить время и силы на поиск диеты для похудения, а сделать генетический тест.

Врач посоветовала сделать генетический тест, чтобы правильно зудеть
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

«Проблема заключается в том, что каждый человек и заложенная в нем информация уникальны. <…> Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно только отталкиваясь от <…> особенностей своего организма, в том числе генетических», — отметила Колесникова.

Она рассказала, что ученые обнаруживают в генах варианты, связанные с пищевым поведением и обменом веществ. Врожденный фактор может предрасполагать к избыточному весу.

«Сегодня по результатам ДНК-теста можно, например, понять, есть ли предрасположенность к нарушению энергетического обмена, к сахарному диабету и инсулинорезистентности», — указала врач.

При обнаружении определенных вариантов в генах, врачи могут подобрать для пациента индивидуальные рекомендации, которые помогут избавиться от проблем.

Здоровье,Ирина Колесникова,
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