Терапевт объяснила, чем опасна одежда с подогревом

Одежда с подогревом может спровоцировать развитие и обострение ряда опасных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала терапевт Ирина Ескова.

Фото: m24.ru m24.ru

"Есть заболевания, которые способны активироваться при повышении температуры и усилении обменных процессов. В первую очередь это онкология и болезни крови", – объяснила она.

Видео дня

Кроме того, в одежде с подогревом надо быть аккуратнее с физическими нагрузками. Если работать в интенсивном режиме, может повыситься температура у поверхности тела и начаться обильное потоотделение. В результате есть риск обострения кожных заболеваний и усиления гнойных процессов, предупредила терапевт.

Частое ношение такой одежды может ослабить защитные функции организма. Перегрев тела способен снижать количество лейкоцитов, которые отвечают за наш иммунитет. Соответственно, можно начать чаще болеть вирусными инфекциями.

Еще одна опасность связана с инфракрасным излучением. "Расположенные в одежде нагревательные элементы представляют собой полимерные панели. Они отдают тепло, когда через них подается ток, преобразуя при этом напряжение в инфракрасные лучи”, – объяснила терапевт.

Они проникают в тело на несколько сантиметров в глубину. Под их влиянием в организме уменьшается количество тромбоцитов, что в совокупности с высокой температурой тела провоцирует усиление кровотечений, предупредила Ескова.

Ученые также выяснили, что под влиянием инфракрасного излучения концентрация клеточного калия и натрия снижается, а кальция – повышается. Это приводит к нарушению работы сердца и кальцинозу сосудов.

Под влиянием лучей растет и уровень иммуноглобулинов. По словам терапевта, это может способствовать развитию аутоиммунных процессов: склеродермии (заболевание соединительной ткани), аллергических заболеваний, тиреоидита Хашимото (воспаление щитовидной железы вследствие атаки ее клеток собственными антителами). Кроме того, увеличивается активность ферментов, что опасно обострением желчнокаменной и мочекаменной болезней.