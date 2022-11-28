Раскрыт доступный способ защиты сосудов от атеросклероза

Изменения в рационе могут быть хорошей профилактикой атеросклероза. Диетолог Елена Соломатина рассказала “Москве 24” о неожиданной пользе одного вида лука для здоровья сосудов.

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Шелуха красного лука, по словам диетолога, помогает организму подавить воспалительные процессы, предупредить возникновение серьезных болезней, а также укрепить стенки сосудов. А все благодаря веществу кверцетину.

“Кверцетин относится к биофлавоноидам, это витамин P. Он укрепляет капилляры, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и сохраняет наши сосуды молодыми как можно дольше”.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Когда повреждается эндотелий, внутренняя выстилка сосудов, на этот участок “устремляется” холестерин. Если он там закрепляется, развивается атеросклероз.

Настои из красной луковой шелухи могут предотвратить процесс разрушения сосудов, убеждена эксперт.

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