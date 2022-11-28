Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Врач назвала неочевидные причины возникновения молочницы

Lenta.ru

Молочница может возникать из-за нарушения микрофлоры в интимной зоне, сахарного диабета и приема антибиотиков, утверждает гинеколог Меланя Маилян. Неочевидные причины этого заболевания врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач назвала неочевидные причины возникновения молочницы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Маилян предупредила, что стимулами для возникновения молочницы становятся смена полового партнера, гормональная перестройка, смена климата, чрезмерное спринцевание или болезни эндокринной системы. Бывает, что процесс лечения затягивается. Это случается, например, в тех случаях, когда женщина носит белье из синтетики или получает микротравмы во время половых актов.

Болезнь протекает в виде вагинита, вульвовагинита, цервицита и уретрита. Воспаление развивается не только во влагалище — патогенная микрофлора разрастается в наружных половых органах, шейке матки, мочеиспускательном канале, рассказала собеседница «Ленты.ру».

После лечения болезнь вновь дает о себе знать у женщин с зиянием половой щели, добавила гинеколог. Эта патология проявляет себя как открытые ворота для инфицирования, что ведет к нарушению уровня кислотности во влагалище и переходу условно патогенных грибов Candida в патогенную микрофлору.

«Современные лазерные технологии позволяют быстро восстановить несомкнутую щель. Молочница при таком лечении не возвращается», — пояснила Маилян.

Гинеколог предупредила, что самостоятельно лечиться от молочницы может быть опасно. Самоназначение препаратов, мазей и антибиотиков — плохой метод избавления от болезни, поскольку в результате у микроорганизмов появляется устойчивость к таким препаратам.

«Грибы рода Candida albicans способны формировать биопленки, препятствующие проникновению лекарств. Для их лечения я назначаю системные ферменты, — добавила Маилян. — К основным лекарствам мы переходим лишь тогда, когда защитный барьер разрушен».

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители