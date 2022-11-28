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3 часа назад

Диетолог объяснила популярность интервального голодания

Вечерняя Москва

Интервальное голодание в настоящее время находится на пике популярности благодаря маркетологам, которые очень умело сделали ему рекламу. Но такой подход, если применять его грамотно, действительно помогает снизить вес. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Диетолог объяснила популярность интервального голодания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что существуют научные статьи о процессе аутофагии — регенерации, происходящей на клеточном уровне при голодании.

— Согласно их теориям, если мы будем придерживаться интервального голодания, мы будем худеть и еще немного молодеть. Да, определенная суть в этом есть, — отметила медик.

При этом врач сказала, что интервальное голодание так же эффективно, как и любые другие диеты с ограниченным количеством калорий. При этом для многих голодание психологически переносится легче, чем ограничения, передает Life.ru.

Здоровье,
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