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1 час назад

Планка для похудения: сколько калорий сжигается при планке за одну минуту

Чемпионат.com

Упражнение поможет хорошо очертить рельеф, но есть нюансы.

Планка: сколько калорий сжигается при за минуту
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Одно из самых известных упражнений – планка. Статичные упражнения подразумевают под собой удержание определённого положения в течение времени. Это помогает укрепить мышечный корсет и повышает выносливость. А насколько эффективна планка для похудения, какие ошибки делают новички и как можно усилить эффект – разберёмся ниже.

Если говорить о пользе планки при похудении, она помогает не больше и не меньше, чем любое другое упражнение. Классическая стойка сможет сжечь 5 ккал за минуту, но едва ли вы долго простоите в положении «упор лёжа на предплечьях». Поэтому говорить о чудодейственных свойствах в жиросжигании не стоит. С другой стороны, все статические и статодинамические упражнения помогают лучше очертить рельеф. Но чтобы его увидеть, сначала нужно снизить жировой компонент, а это зависит от комплексной работы над телом.

Как и у многих других упражнений, у планки есть противопоказания, её запрещено выполнять гипертоникам и людям, имеющим грыжи. Конечно, важно соблюдать технику, чтобы не создавать риск травм.

Типичные ошибки при выполнении планки

  1. Провал в пояснице. Таз должен быть зафиксирован и подкручен. При таком положении поясница имеет вид совершенно плоский и не напрягается при выполнении.
  2. Нестабильность в плечах. Это проявляется в провисании между лопатками. При правильной технике лопатки стабильны, широко расставлены и крепко держат туловище.
  3. Запрокинутая голова. В планке, как и в любом другом упражнении, важно сохранять голову и грудную клетку на одном уровне. Обычно же мы наблюдаем запрокинутую голову назад, либо свисающую вниз – это неверно. Правильное положение: шея длинная, взгляд направлен в пол.

Как усложнить классическую планку

Чтобы усложнить упражнение, достаточно уменьшить площадь опоры. Например, попеременно вытягивать руки перед собой. Интересно тренироваться с помощью инвентаря: зафиксировать ноги на фитболе или в петлях TRX, оставив предплечья на полу. Правда, к таким экспериментам нужно быть физически готовым: положение требует сноровки и развитой мускулатуры. Также, помимо классического положения лицом в пол, можно использовать в своих занятиях боковую планку, где опора приходится на ребро стопы и предплечье. Если сразу такое положение покажется трудным, можно начать с опоры на голень.

Планка – полезное упражнение, которое при правильном выполнении обязательно принесёт пользу. Не ждите быстрого результата, любой, даже маленький шаг приближает к цели. Напоминаем, что планку хорошо использовать в комплексе с другими упражнениями. Все вместе они отлично сработают, и вы сможете сбросить лишний вес.

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