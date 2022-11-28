Привычки, которые повысят женское либидо после 40

Секс в этом возрасте требует большей подготовки.

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Секс после 40 — бесконечный разговор. Нет ничего удивительного, что люди, пересекая данный рубеж, сталкиваются с некоторыми проблемами с влечением, в этом нет ничего удивительного и опасного, однако снижение либидо может крайне негативно сказаться на самооценке, в первую очередь это касается мужчин.

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При этом женщины также в 45% случаев снижают сексуальную активность, и проблемой это становится в тот момент, когда аппетиты партнера при этом не изменились. Мы посоветовались со специалистами и готовы поделиться советами, чтобы ваша интимная жизнь оставалась на достойном уровне даже после 40.

Достаточно ли вы спите?

Организм человека невероятно вынослив, но даже самый крепкий из нас не может работать в одинаковом темпе десятилетиями. Если мы говорим о женском либидо, оно куда больше связано с психологическим настроем, чем в случае с мужчинами.

Переработки, долгие часы в пробках по пути домой, бесконечное общение и недостаток времени на себя — все это приводит к опасному изменению режима, иногда мы спим всего пару часов в сутки. Если в 25 лет подобный образ жизни практически никак не сказывается на сексуальной активности, после 40 одна бессонная ночь может напрочь отбить желание, хочется лишь побыстрее добраться до кровати.

Качественный секс после 40 требует качественного сна не только по выходным. Скорректируйте режим так, чтобы на сон уходило не менее 7 часов в сутки.

Больше активности

Согласно статистике, примерно 70% сотрудников проводят время перед экраном компьютера, как правило, так ситуация обстоит в крупных городах. Когда в нашей жизни отсутствует активность в любом ее проявлении, начинаются проблемы со здоровьем, которые касаются и половой системы. Кроме того, женщины могут испытывать неприятные ощущения во время самого процесса, может появиться чувство усталости даже если секс был не слишком активным.

Попробуйте ввести в свой график посещение спортзала или же начните с йоги или пилатеса, этого будет вполне достаточно, чтобы сбросить стресс и постоянно поддерживать организм в тонусе. Стоит ли говорить, что секс станет практически таким же, каким был и в 30!

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