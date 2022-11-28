Ученые рассказали, какие проблемы вызывают обогреватели

Осень и зима (а особенно межсезонье, когда на улице собачий холод, а отопление ещё не включили) — пора простуд, ОРЗ и всяких разных заболеваний. Чтобы уберечься от этого, а заодно навести в офисах и дома хоть какой-то уют, люди прибегают к помощи различных обогревателей. Что зря, ведь их неправильная эксплуатация может серьёзно навредить здоровью. Тут полный набор — дискомфорт, сухость кожи, головная боль и даже астма.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам доктора физико-математических наук и директора Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Романа Шамина, инфракрасные обогреватели опасны, если их неправильно использовать.

«Такие приборы сушат воздух. При его нагревании снижается относительная влажность, то есть доля насыщения паром. Это влияет на слизистые оболочки, снижает иммунитет и создаёт благоприятные условия для размножения вирусов, может привести даже к обострению хронических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы», — рассказал он.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно тщательно выбирать сам прибор и место, куда его поставить. К примеру, подвесной прибор мощностью 1 кВт нужно закрепить хотя бы в метре от головы. А устройства мощнее — и того дальше. Приборы с коротковолновым излучением вообще стоит размещать только на промышленных объектах или открытых пространствах и держаться от них на расстоянии пяти-шести метров. Заодно стоит позаботиться о покупке увлажнителя воздуха.