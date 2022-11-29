Назван способ справиться с ПТСР

Как пишет New Atlas, сиднейскими психологами UNSW дополнили экспозиционную терапию небольшими 10-минутными аэробными упражнениями. Сообщается, что результат проявляется через полгода.

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Они предполагают это увеличением пластичности мозга благодаря тренировкам.

В эксперименте приняли участие 130 добровольцев с ПТСР.

Каждого из них ждали девять 90-минутных сеансов экспозиционной терапии. Первая группа после сеанса всего 10 минут уделяла аэробным упражнениям, а во второй делали растяжку.

По итогам недели после завершения терапии тяжесть симптомов была одинаковой у всей. Но спустя 6 месяцев показатели в первой группе значительно уменьшились.