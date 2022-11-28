Почему все-таки не всем нужно пить по 2 литра воды в день: ответ ученых

Эксперты постоянно советуют нам в сутки выпивать не менее 8 стаканов, или 2 литров, воды. Однако исследования показывают, что для большинства людей такое количество жидкости - это слишком много.

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Учёные отмечают, что то количество воды, которое людям советуют потреблять в день, для многих будет чересчур большим. Одно научное исследование показало, что большинству из нас нужно всего 1,5-1,8 литра воды в сутки. А это меньше 2 литров.

Йосуке Ямада из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания (Япония), один из авторов статьи, говорит, что многие учёные вообще не знают даже, откуда взялась рекомендация пить по 2 литра воды в день. Эта рекомендация никак не подкреплена научно.

Отчасти связано это всё с тем, что ранее при подсчёте необходимого количества воды в сутки не учитывалось количество жидкости, которая содержится в еде. Так, если человек ест овощи, мясо, макароны, рис, рыбу, то он может получать из этих продуктов около 50 % воды, в которой он нуждается.

Как показало исследование, опубликованное в издании Science, каждый человек имеет разную скорость водного обмена. Наиболее важным фактором при этом считается расход энергии. Выше всего он был (4,2 литра в день в среднем) в исследовании у мужчин, возраст которых - 20-35 лет, а у спортсменов, например, он был где-то на литр больше, чем у тех, кто спортом не занимается.