Маммолог рассказал, какие обследования нужно проходить ежегодно

Маммолог-онколог Виктор Федосейкин рассказал, какие обследования необходимо проходить женщинам ежегодно, чтобы минимизировать риск возникновения онкологии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Врач отметил, что обратиться к маммологу пациенты могут в любом возрасте.

"Мой опыт показывает, что ходить к маммологу в юном возрасте нужно лишь тогда, когда есть жалобы: например, припухлости молочных желез, необычные уплотнения, выделения из сосков. В иных случаях регулярные осмотры надо начинать после 18 лет", – рассказал специалист.

Федосейкин отметил, что ежегодное посещение врача позволит не пропустить тревожные симптомы рака молочной железы и другие проблемы.

Специалист напомнил, что курение, наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, гормональные нарушения, отсутствие беременностей, отказ от грудного вскармливания являются факторами, повышающими вероятность развития онкологии.

По его словам, женщинам, которые не попадают в группу риска, достаточно регулярно делать УЗИ молочных желез. В то время как пациентам из группы риска он посоветовал пройти генетическое тестирование.

Ранее врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук Владимир Воротников рассказал, что наследственная онкология встречается достаточно редко. По его словам, количество подобных случаев составляет не более 5% от общего числа.