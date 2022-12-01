Медики усомнились в эффективности средиземноморской диеты

Ученые из Университета МакМастера выяснили, что средиземноморская диета не имеет значительных преимуществ перед низкожировой диетой для людей с метаболическим синдромом. Исследование опубликовано в журнале Human Nutrition & Metabolism.

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Метаболический синдром диагностируется при наличии любых трех из пяти признаков: гипертония, высокий уровень триглицеридов, высокий уровень сахара в крови, висцеральное ожирение и низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Чаще всего от него страдают лица с ожирением. Несмотря на высокую эффективность фармакологических методов лечения, изменение диеты остается главным способом борьбы с метаболическим синдромом.

Исследователи проанализировали 116 публикаций, посвященных роли диеты. Во всех исследованиях участники были взрослыми жителями из несредиземноморских стран.

Ученые сравнивали состояние участников исследований по девяти признакам, включая уровень общего холестерина, окружности талии, массы тела, диастолического давления и уровня глюкозы натощак. Средиземноморская диета влияла на эти признаки не больше, чем любая диета сравнения.