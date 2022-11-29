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2 часа назад

Врач назвала способы повысить работоспособность

Lenta.ru

Здоровый сон, витамины и отсутствие вредных привычек повышают работоспособность, рассказала эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталия Кирдянкина. Врач назвала «Ленте.ру» и другие способы поддержать уровень энергии.

Врач назвала способы повысить работоспособность
Фото: Лента.руЛента.ру

В осенне-зимний период многие жалуются на снижение работоспособности. Если человек чувствует, что его силы на нуле, нужно проверить состояние щитовидной железы, нейромедиаторов и работу желудочно-кишечного тракта. При неправильном питании и сбоях в работе ЖКХ возникает дефицит витаминов, особенно группы В, предупредила Кирдянкина. По ее словам, В6 запускает до 180 реакций организма, участвует в белковом, углеводном и жировом обмене, а также в синтезе гормона счастья серотонина и гормона удовольствия дофамина.

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Исправить ситуацию позволяет прием витаминов группы В, а также прием по назначению врача коэнзима Q10. Эндокринолог добавила, что 5-Гидрокситриптофан поможет стабилизировать эмоциональное состояние, снизить раздражительность и чувство тревоги, улучшить сон. А гамма-аминомасляная кислота улучшит работу мозга и успокоит, при этом не вызывая сонливости, отметила Кирдянкина.

По словам эндокринолога, сохранить спокойствие, психологический баланс и повысить свою работоспособность можно и самостоятельно. Надо полноценно и разнообразно питаться, а также соблюдать водный режим и режим сна. Кирдянкина также посоветовала максимально отказаться от вредных привычек.

«Обязательна умеренная физическая активность. Это помогает поддерживать функционирование опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания и пищеварения. Недостаточная подвижность ведет к ухудшению кровотока, газообмена и нарушению работы клеток, отвечающих за преобразование органических веществ из пищи в энергию тела», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Также, по словам эндокринолога, важную роль в поддержании хорошего самочувствия играет борьба со стрессами, соблюдение нормированного рабочего дня, достаточное количество полноценного отдыха, а также занятие хобби

Ранее эндокринолог Наталия Кирдянкина предупредила об опасности жира на животе. Она пояснила, что висцеральный жир провоцирует болезни сердца и гипертонию.

Здоровье,
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