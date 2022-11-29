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2 часа назад

Медики выяснили, какой вид спорта повышает либидо у женщин

Газета.Ruиещё 2

Исследователи из Университета Сакарья в Турции установили, что занятия пилатесом два раза в неделю повышают либидо у женщин, а также помогают достигнуть более яркого оргазма. Работа ученых опубликована в журнале Revista Internacional de Andrología.

Медики выяснили, какой вид спорта повышает либидо у женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 36 женщин, испытывающих трудности в достижении оргазма и с возбуждением. Все женщины участвовали в часовых занятиях пилатесом два раза в неделю в течение трех месяцев и избегали любой другой физической активности.

До и после трехмесячной программы обучения участники заполнили вопросники о сексуальной жизни и настроении.

В конце эксперимента ученые установили, что сексуальная жизнь женщин быстро улучшилась: оценки подскочили с 12 баллов из 95 до 29 (оценка ниже 26 считается признаком женской сексуальной дисфункции). Их уровень желания улучшился на 136%, количество оргазмов увеличилось на 140%, а боль во время полового акта уменьшилась на 116%. Настроение также резко улучшилось.

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Пилатес – это комплекс упражнений, направленных на развитие глубоких мышц тела. На занятиях пилатесом основное внимание уделяется контролю за техникой дыхания и мышцам брюшного пресса. Эффективность тренировок достигается не за счет количества выполненных упражнений, а за счет их качества.

Глубокое дыхание и точные упражнения способствуют укреплению мышц брюшной полости, таза, спины. По мнению ученых, именно это влияет на сексуальную жизнь женщин.

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