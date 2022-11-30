Врач рассказал о том, что вредно для позвоночника

Таджикский доктор, врач-терапевт, иглотерапевт и врач-массажист Собирджон Хотамов сегодня поднимает тему вредного для позвоночника.
Итак, вредные продукты для позвоночника. Это кофе, чай и газированные напитки, которые выводят кальций из костной ткани (а это размягчает позвонки, повышая риск деформации позвоночника).
– А еще алкоголь, из-за которого вследствие спазмирования сосудов нарушается питание костной и хрящевой ткани позвоночника, а также спинного мозга, – говорит доктор.
По его словам, не принесут пользы позвоночнику такие продукты, как овсянка (затрудняет усвоение кальция), жирное мясо (большое количество холестерина может нарушить проходимость сосудов, вследствие чего ухудшается питание позвоночника).
И соль (при избыточном употреблении соли происходит задержка жидкости в организме, что может сказаться и на здоровье спинного мозга, расположенного внутри позвоночника: он может подвергнуться сжатию вследствие нахождения рядом с ним крупных кровеносных сосудов, переполненных жидкостью).