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1 час назад

Доктор Собирджон Хотамов о том, что вредно для позвоночника

Sports.tjиещё 1

Таджикский доктор, врач-терапевт, иглотерапевт и врач-массажист Собирджон Хотамов сегодня поднимает тему вредного для позвоночника.

Врач рассказал о том, что вредно для позвоночника
Фото: Sports.tjSports.tj

Итак, вредные продукты для позвоночника. Это кофе, чай и газированные напитки, которые выводят кальций из костной ткани (а это размягчает позвонки, повышая риск деформации позвоночника).

– А еще алкоголь, из-за которого вследствие спазмирования сосудов нарушается питание костной и хрящевой ткани позвоночника, а также спинного мозга, – говорит доктор.

По его словам, не принесут пользы позвоночнику такие продукты, как овсянка (затрудняет усвоение кальция), жирное мясо (большое количество холестерина может нарушить проходимость сосудов, вследствие чего ухудшается питание позвоночника).

И соль (при избыточном употреблении соли происходит задержка жидкости в организме, что может сказаться и на здоровье спинного мозга, расположенного внутри позвоночника: он может подвергнуться сжатию вследствие нахождения рядом с ним крупных кровеносных сосудов, переполненных жидкостью).

Здоровье,
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