Чем опасна зима для женского здоровья

Снежная пора — это не только романтика и предновогодняя суета, но ещё и период сезонных болячек и прочих неприятностей для здоровья. Особенно в опасности женщины. Зимой у многих довольно часто обостряются хронические воспалительные заболевания и даже дают о себе знать новые патологии.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала, как предотвратить развитие опасных болезней и в каких случаях следует обращаться к специалисту.

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Зимой нередко происходят колебания температуры. Столбик термометра может опускаться до -10 °C и чуть ли не через день подскочить до 0 °C или даже плюсовых отметок. Это сопровождается перепадами атмосферного давления, уменьшением светового дня, из-за чего организм начинает испытывать нехватку витамина D. Недостаток свежих фруктов и овощей провоцирует развитие авитаминоза, а регулярные переохлаждения постепенно снижают иммунитет.

На этом фоне организм становится более восприимчивым не только к инфекционным заболеваниям.

Зимой если неправильно одеваться, то может случиться воспаление органов малого таза. Переохлаждение — это сильный стресс для организма, поэтому под воздействием низких температур защитные силы организма снижаются, а нормальная микрофлора изменяется. Отсюда зимой частенько болеют циститом.

Иммунная система перестаёт сдерживать размножение бактерий, из-за чего микроорганизмы начинают активно размножаться и повреждать здоровые ткани. Если забить на своё здоровье и откладывать лечение органов малого таза, то это приведёт к тяжёлым осложнениям.

Наиболее распространённым последствием цистита становится острый пиелонефрит — воспалительное заболевание почек, — который может перейти в хроническую форму.

«Самолечение в данных случаях недопустимо, так как оно может исказить клиническую картину и спровоцировать прогрессирование болезни. Замечу, что женщинам в любое время года необходимо ответственно относиться к своему женскому здоровью, обращать внимание на любые изменения, возникающие в организме, и не забывать как минимум раз в год посещать консультации врача-гинеколога», — отметила Тамаева.

Специалист отметила, что такие симптомы, как боль внизу живота, изменение характера выделений, а также боль во время мочеиспускания, становятся очень сильным звоночком для того, чтобы пойти к врачу. Ведь это говорит не только о воспалительных заболеваниях органов малого таза.

Подобная симптоматика может наблюдаться и при других гинекологических и урологических патологиях.