Развеяны самые популярные заблуждения о тренировках

Сильное чувство голода и боль в мышцах после занятий спортом не являются нормой, заявила фитнес-блогер Мария Легенькая. В беседе с Life.ru она развеяла эти и другие самые популярные заблуждения о тренировках.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь, по ее словам, не нужно тренироваться ежедневно.

«На самом деле каждый день заниматься спортом — это верный путь к переутомлению, из-за которого можно подорвать здоровье или устать и вовсе бросить фитнес», — предупредила она.

То же касается, по ее словам, объема нагрузки — его должен определять тренер, чтобы избежать перетренированности и истощения у клиента.

Боль в мышцах, вопреки расхожему мнению, не должна быть постоянным спутником тренирующихся, утверждает фитнес-блогер.

«Боль в мышцах есть только у новичков. Если в фитнесе вы уже давно, а она есть, то это указывает на большую нагрузку», — предостерегла она. Не должно после тренировки возникать и сильного чувства голода. «После правильной тренировки выработка гормона насыщения увеличивается в два раза, поэтому аппетит снижается. А сильный голод говорит о том, что что-то идет не так», — предупредила Легенькая.

Еще один миф, который опровергает фитнес-блогер, — предубеждение, что женщина якобы может испортить фигуру силовыми тренировками.

«Наоборот, это неизменный атрибут улучшения фигуры. Но перебарщивать в данном случае не стоит, если нет цели стать похожей на известных бодибилдерш», — пояснила специалистка.

Также Легенькая попросила не считать, что беговая дорожка в зале лучше стадиона или парка, — по ее словам, на свежем воздухе сжигается на 10 процентов больше калорий, чем в зале.

Кроме того, она попросила не пропускать тренировки, пить воду во время занятий спортом, чтобы избежать потери влаги, не жалеть времени на растяжку и разогрев, а также следить за питанием даже при регулярных тренировках.