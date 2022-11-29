Врач перечислила самые важные для женщин витамины

Самые важные для женского здоровья витамины перечислила «Мосленте» врач-гинеколог, УЗИ-диагност, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян. По ее словам, это витамины A, C, D, E и комплекс витаминов группы B.

«Витамин D — универсальный боец, который отвечает практически за все функции в организме. Помогает усилить иммунитет, обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и менструальный цикл», — пояснила Маилян. А

нтиоксидантным эффектом, по ее словам, также обладает витамин А. Для сохранения беременности на ранних сроках, а также для успешной овуляции необходимо употреблять витамин Е. На внешний вид кожи и здоровье сердечно-сосудистой системы влияют витамин C и витамины группы B соответственно.