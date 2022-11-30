Диетолог дала советы по правильному рациону при планировании беременности

Советы по правильному рациону питания при планировании беременности дала в разговоре с «Мослентой» главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

Фото: Мослента Мослента

«Уже на этапе планирования беременности особое значение приобретает нормализация режима дня, физическая активность и сбалансированный по энергетической ценности и составу всех питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ) рацион питания, а также полный отказ от курения и употребления алкоголя. У женщин с избыточной или недостаточной массой тела этот период должен стать временем для изменения характера питания и оптимизации рациона», — сказала она.

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По словам врача, женщинам с ожирением на этом этапе рекомендовано снижение массы тела во избежание осложнений беременности и родов. У родителей с избыточной массой тела и ожирением дети чаще склонны к ожирению.

У женщин с низкой массой тела желательно ее увеличение до нормальных величин. Недостаточное питание служит причиной дефицита витаминов, электролитных нарушений, неблагоприятных изменений функций сердечно-сосудистой системы и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Дефицит микроэлементов у будущей матери во время беременности негативно сказывается на здоровье ребёнка всю последующую жизнь.

«Целесообразность назначения некоторых витаминно-минеральных комплексов в период планирования беременности доказана рядом крупных международных исследований, об этом же говорят и рекомендации ВОЗ. Из положительных эффектов в критериях доказательной медицины подтверждены снижение частоты пороков развития, сокращение доли детей, рождённых с дефицитом массы тела», - рассказала Стародубова.

В частности, для всех без исключения женщин, планирующих беременность, обязателен приём препаратов фолиевой кислоты не менее чем за 3 месяца до наступления беременности и как минимум на протяжении всего I триместра. Дозу препарата в каждом конкретном случае должен назначать врач.