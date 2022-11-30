Названы самые необходимые витамины для женского здоровья

Гинеколог Меланя Маилян назвала самые важные для женского здоровья витамины. По ее словам, к таковым, в частности, относится витамин D.

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«Витамин D — универсальный боец, который отвечает практически за все функции в организме. Помогает усилить иммунитет, обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом», — сказала она «Мосленте».

Эксперт обратила внимание и на антиоксидантный эффект витамина А. При этом для успешной овуляции она рекомендует употреблять витамин Е.