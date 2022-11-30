Названы самые необходимые витамины для женского здоровья

Гинеколог Меланя Маилян назвала самые важные для женского здоровья витамины. По ее словам, к таковым, в частности, относится витамин D.
«Витамин D — универсальный боец, который отвечает практически за все функции в организме. Помогает усилить иммунитет, обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом», — сказала она «Мосленте».
Эксперт обратила внимание и на антиоксидантный эффект витамина А. При этом для успешной овуляции она рекомендует употреблять витамин Е.
Меланя Маилян также упомянула, что сохранить естественную красоту кожи поможет витамин С. Снизить стресс способы такие микроэлементы, как магний, цинк, железо и кальций, добавила гинеколог.