Как не допустить появления «вдовьего горба»

«Вдовий горб» с возрастом может появиться не только у женщин с лишним весом, но даже у стройных дам. Пластический хирург, черепно-челюстно-лицевой хирург, преподаватель РНИМУ им. Н. И. Пирогова Павел Голованев рассказал aif.ru, как не допустить его появления.

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По словам специалиста, начинать бороться с жировыми отложениями в области шеи лучше тогда, когда они еще не появились. Женщинам после 40 следует отказаться от излишне калорийной еды, есть больше овощей и фруктов, нежирного белка.

Также периодически нужно наблюдаться у эндокринолога-гинеколога, чтобы поддерживать здоровый гормональный статус.