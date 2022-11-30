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30 минут назад

Как не допустить появления «вдовьего горба»

Мир24

«Вдовий горб» с возрастом может появиться не только у женщин с лишним весом, но даже у стройных дам. Пластический хирург, черепно-челюстно-лицевой хирург, преподаватель РНИМУ им. Н. И. Пирогова Павел Голованев рассказал aif.ru, как не допустить его появления.

Как не допустить появления «вдовьего горба»
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, начинать бороться с жировыми отложениями в области шеи лучше тогда, когда они еще не появились. Женщинам после 40 следует отказаться от излишне калорийной еды, есть больше овощей и фруктов, нежирного белка.

Также периодически нужно наблюдаться у эндокринолога-гинеколога, чтобы поддерживать здоровый гормональный статус.

Чтобы замедлить развитие остеохондроза, необходимо увеличить физическую активность, отметил Голованев. Полезны ходьба, плавание, танцы, пилатес, йога, ЛФК, стретчинг. Кроме того, можно проводить массаж шейно-воротниковой зоны, физиотерапию.

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