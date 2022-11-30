Врач назвала самую опасную болезнь, которую можно получить из-за секса

Нет ничего более трудного, чем говорить об инфекциях, передающихся половым путем. Но раз секс в нашей жизни присутствует, то и от заболеваний мы также не застрахованы. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о самых распространенных и опасных ЗППП.

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Гинеколог Вера Беликова рассказала, какие болезни в принципе существуют, как долго их в среднем нужно лечить и почему, если один партнер заболел, то другому в обязательном порядке необходимо пройти терапию. И, конечно, мы поговорили о главном, а действительно ли от ЗППП может спасти верность?

Таймкод:

0.48 — Что такое ЗППП и много ли их существует

2.58 — Какова вероятность подхватить ЗППП

6.15 — Какие заболевания передаются через оральный секс

7.40 — Почему при сифилисе проваливается нос

10.13 — Бывают ли, ЗППП мужские и женские

10.25 — Самые популярные заболевания секса

13.12 — Лечиться страшно? Долго? Смертельно?

13.57 — А если не лечиться, то что

17.10 — Что еще провоцирует болезни

19.29 — Мужчины тоже не должны сидеть на холодном

21.36 — Гуглить симптомы — да или нет

25.00 — Хронические заболевания и страх врача

28.50 — Нужно ли обсуждать с партнером болячки

31.00 — Как предотвратить болячки в сексе

35.45 — Зачем лечить всех партнеров, если болеет только один

37.39 — Верность спасает от ЗППП не только женщин, но и мужчин. Что?

42.57 — Почему тогда раскрепощенные люди проще идут лечиться, если уж случилась беда

45.47 — Самая страшная болезнь, передающаяся половым путем

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий