5 правил питания,  которые помогут похудеть без строгих диет

Процесс похудения не всегда связан со страданиями и строгим отказом от любимых блюд. Модель и блогер Юлия Васильева поделилась 5 правилами питаниями, соблюдая которые, не придется садиться на жесткие диеты.

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Сон

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Казалось бы, какая связь между сном и здоровым питанием? Ответ дают научные наблюдения: хроническое недосыпание снижает способность организма регулировать выработку некоторых ключевых гормонов. Когда человек мало спит, повышается уровень пептидного гормона грелина и снижается уровень лептина, что вызывает чувство голода. Увеличивается уровень эндоканнабиноидов (молекул, которые вырабатываются нашим организмом и поддерживают его бесперебойную работу), способствуя развитию пищевой зависимости.

Включение в рацион жирной рыбы

Жирная рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые наш организм не способен производить. Согласно исследованию нутрициониста и ученого в области биохимии питания Эммы Дербишир, омега-3 из жирной рыбы играют ключевую роль в развитии и функционировании мозга и глаз, изменяют восприимчивость клеток и тканей таким образом, чтобы обеспечивать оптимальные условия для сохранения здоровья.

Сведение к минимуму потребление сахара

Эпидемиологические исследования подтверждают: излишнее потребление сахара приводит к нарушению обмена веществ. Если вы большой любитель конфет, тортов, сладких газированных напитков и соков, то знайте, что подобные шалости увеличивают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и даже рака поджелудочной железы. С натуральными сахарами, такими как мед и кленовый сироп, тоже будьте осторожны и не злоупотребляйте ими.

Горячая вода весь день

Первый раз наиболее благоприятное воздействие вода оказывает во время утренних приемов. Организм мгновенно просыпается и заряжается бодростью на весь последующий день. Второй раз употреблять воду можно спустя 2 часа после обеда. Это позволит очистить желудок от остатков съеденной еды и подготовить организм к новому приему пищи. Третий прием рекомендуется перенести на вечер, примерно за 1 час до сна. Это поможет расслабить мышцы и восстановить силы, а также улучшит сон и ночное пищеварение. Для достижения целебных результатов нужно пить именно чистую воду. Идеальный вариант — это подогретая вода из стеклянных бутылок.

Убрать перекусы и дробное питание