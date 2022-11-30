Врач предупредила о ничем не выдающей себя опасной женской болезни

Эрозия шейки матки, которая может грозить бесплодием или даже раком, в большинстве случаев может ничем не выдавать себя, предупредила гинеколог Меланя Маилян. Она рассказала «Ленте.ру» о том, как распознать эту опасную женскую болезнь.

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В медицинских кругах термин «эрозия шейки матки» считается устаревшим, предупредила гинеколог. Вместо него врачи используют два других названия: эктопия и дисплазия шейки матки. И между ними, по словам Маилян, есть существенные различия.

«Шейка матки внутри выстлана цилиндрическим эпителием, а снаружи — многослойным. Чаще всего поражаются клетки в зоне перехода одного эпителия в другой. Если структурных аномалий (атипических) и воспалений нет, эктопию считают нормой и не лечат. Но, когда болезнь переходит в дисплазию (предраковое состояние), во избежание развития рака назначают лечение», — пояснила Маилян.

80 процентов женщин старше 25 лет сталкиваются с эрозией шейки матки

Эрозия шейки матки без лечения может повлечь за собой дискомфорт и боль, рак шейки матки, бесплодие.

По утверждению собеседницы «Ленты.ру», зачастую женщины годами живут с этим заболеванием, даже не подозревая о нем. Она советует обращаться к гинекологу для обследования при тянущих болях в нижней части живота и специфических (в том числе кровянистых) выделениях. И то и другое может свидетельствовать о развитии эрозии шейки матки.

Маилян рассказала, что для диагностики патологий шейки матки используют онкоцитологию. По ее словам, во время обычного исследования ткани изучают на стекле, в современной медицине популярна жидкостная цитология.

В том случае, если в онкоцитологическом исследование пациентки обнаруживаются отклонения от нормы, врачи рекомендуют сдать дополнительный анализ на выявление вируса папилломы и пройти кольпоскопию. Это необходимо для профлактики, а также при наличии заболеваний или подозрений на них.