Россиянам напомнили об опасности быстрого похудения

Побочными эффектами быстрого намеренного сброса веса является повышенная утомляемость, ощущение сонливости, апатия, раздражительность, неврозы, изменение естественных механизмов регулировки уровня сытости и голода, нарушение работы гормональной системы. Об этом предупредил фитнес-тренер Виктор Крутских.

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При экстренных попытках сбросить вес помимо того, что организм человека страдает с психологической точки зрения, также страдают внутренние органы и мышечные ткани, добавила другой специалист, врач-диетолог Анна Белоусова.

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По ее словам, если человек решает провести манипуляции с питанием, например, связанные с ограничением калорий, он должен понимать, что организм, в попытках сохранить свои запасы, сначала возьмется за расщепление мышечной ткани и только потом за жир. ««Мы здесь оказываемся в очень неприятной ситуации, когда жир остается, а здоровье уже немного пошатнулось. В этом плане опасны такие диеты, на 1000 ккал и ниже», — приводят ее слова «Невские новости».

Для того чтобы сбросить вес, люди также часто используют жиросжигатели, однако БАДы просто удаляю воду из почек и кишечника. Так достигается минус на весах, но при этом жировая ткань остается. Белоусова отметила, что это «ложное похудение». К способам быстрого и ложного похудения относятся и костюмы-сауны. Врач уточнила, что сразу после использования таких средств можно заметить результат, но после приема пищи и употребления воды вес вернется обратно.

Тренер Виктор Крутских советует не гнаться за цифрами на весах и стараться быстро похудеть при помощи распространенных методов. Сбросить вес без вреда для здоровья можно просто добавив в жизнь умеренную физическую активность, снизив уровень стресса, а также наладив питание. В рационе обязательно должны присутствовать витамины, минералы, белок, жиры, углеводы, овощи и фрукты, подчеркнул специалист.